Рыбные ресурсы во всем мире истощаются, а спрос на рыбу – растет. Поэтому очень многие породы рыб выращивают в искусственных условиях. Но предприятиям, занятым в этой сфере, не хватает квалифицированных сотрудников. Раньше в Латвии нельзя было получить специализацию биолога аквакультуры – было негде. Но теперь Даугавпилсский университет запустил такую программу.

Университет, недавно отметивший свое 95-летие – единственный в Балтии, имеющий собственную лабораторию изучения аквакультуры. Она расположена в новом корпусе естественных наук и технологий и открылась два года назад. По словам докторанта Даугавпилсского университета, научного ассистента Артура Карклиньша, студенты здесь могут на практике получить знания о том, как обращаться с рыбами, и изучить все сопутствующие аспекты.



В бассейнах используют систему рециркуляции воды: одну и ту же порцию воды весь год гоняют по кругу, а очищает ее биофильтр. Аналогичные системы используют и на рыбопитомниках – и даугавпилсские специалисты тоже сосредотачиваются на изучении вопросов, важных именно для питомников.



Открыть программу высшего образования по аквакультуре, по словам ректора университета Арвида Баршевского, вуз буквально вынудили предприниматели:



«У нас уже пару лет возникали ситуации, что приезжают предприниматели и спрашивают – мы что, не можем подготовить специалистов по аквакультуре, ведь им они так нужны. Такой специалист – это не просто рыбозаводчик. Там требуется много инженерно-технический знаний. Теперь предприниматели уже в очереди стоят на эту будущую рабочую силу», - рассказал Баршевскис о наборе студентов-первокурсников, начавших осваивать дефицитную специальность этой осенью.



Из 28 абитуриентов, поступивших в ДУ на биологов, 15 выбрали изучение аквакультуры – всё это были бюджетные места. А предприятий и хозяйств, выращивающих рыбу, в Латвии насчитывается 87.