Как и обещали метеорологи, Латвию продолжает засыпать снегом. В Даугавпилсе утром также падает мелкий редкий снежок.

Картинка как в сказке. Все припорошено белым снегом: газоны, деревья и кустарники, скамейки во дворе и детские качели. Лежит снег и на тротуарах, и на проезжей части большой широкой дороги, именуемой улица Ятниеку... Тишина такая. И никого вокруг: ни дворников, ни снегоуборочных машин, ни «посыпалок» с антигололедными реагентами не видно. Тихая воскресная идиллия. Девять часов утра. Возможно, все проснутся позже...