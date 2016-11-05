Этот особняк в Даугавпилсе, на улице Лиела дарза, обложенный красным кирпичом, только на первый взгляд кажется обычным. А на самом деле он единственный в своем роде, потому что его стены возведены из… бутылок от шампанского!

Борис Петров, специалист–электронщик, хозяйственный человек, непьющий и некурящий, задумал строить новый дом, когда в семье подрастали трое детей. Однако времена тогда были непростые — зарплаты маленькие, а стройматериалы дорогие.

— Посоветовались мы с женой и решили кредит в банке не брать — хотя и работали оба, но уж слишком непосильными для нас были проценты. Жили мы тогда в обычном деревянном рубленом доме. Дети подрастали, им требовалось все больше пространства, так что надо было что–то предпринять оригинальное. Тогда у меня и возникла идея: сделать дом из самого дешевого строительного материала — стеклянных бутылок. Я заметил, что народ от безысходности стал налегать на алкоголь, осушая огромное количество бутылок.



Почему бы нет, продумал я, нельзя ли использовать стеклотару в качестве заполнителя стен?



Вначале в виде эксперимента Борис решил провести испытание своей идеи на строительстве подсобных помещений. И соорудил из бутылок теплицу. Было это почти двадцать лет назад, но она и по сей день служит верой и правдой: там растут не только теплолюбивые помидоры, но и другие овощи. Бутылочный каркас теплицы оказался настолько прочным, что Борис переделал ее в гараж, а на его крыше возвел второй этаж, который сейчас использует как оранжерею. Соседи и знакомые поначалу назвали эту идею чудачеством. Но Борис уже понял, что затеял строить дом из бутылок не зря.



Вдохновившись успехом эксперимента, хозяин принялся за строительство дома. Вокруг деревянной избы, где семья по–прежнему жила, отлил опоры из железобетона. Соединил ленточным фундаментом из булыжников. И принялся заполнять проемы бутылками.



Самыми подходящими была тара от шампанского и очень популярного в те времена спирта «Рояль» — крепкие, с толстыми стенками, они, по идее, должны были не только сохранять тепло в будущем доме за счет воздушных камер, но и создавать прочную конструкцию, способную выдержать значительные нагрузки. Благодаря цокольному этажу получился добротный двухэтажный особняк общей площадью помещений 130 квадратных метров.



— Сколько всего пришлось уложить стеклотары в стены — не знаю. Но не менее 20 тысяч бутылок от шампанского. Точнее не подсчитывал, некогда было — строил в таком азарте, что иногда забывал пообедать. У меня есть только один показатель: на квадратный метр стены уходило 140 бутылок. Укладывал их рядами поперек стены в опалубку, затем заливал раствором. Давал пару дней выдержки, чтобы цемент схватился, затем брался за следующий уровень стены.



На первый взгляд, все обстояло просто. Борис договорился с несколькими кафе, чтобы пустую тару отдавали ему. Но когда уже одна часть дома была готова и в ней семья Петровых успешно перезимовала, неожиданно возникла проблема социального плана — народ стал меньше пить. Конечно, Борис был рад за улучшение общественного здоровья нации, но дом надо было достраивать! Чтобы не нарушать единства технологии и дизайна, пошел собирать бутылки по свалкам, привлек всех своих друзей и знакомых — те тоже стали накапливать «стройматериал» для его особняка.



Благодаря такой поддержке в основном каркас был завершен. Но это еще не все: снаружи стены требовалось обложить красным облицовочным кирпичом, который предназначен для придания более благородного и законченного вида зданию, а заодно уберечь бутылки от попыток хулиганов проверить стены на прочность.



— Бывало, пацаны бросали в стену камни, когда еще бутылки не были скрыты от посторонних взглядов, — проверяли, разобьются они или нет. Должен сказать, что вмурованные в цементный раствор бутылки выдерживают даже размашистый удар молотком. Так что я уверен: дом получается крепким!



Изнутри Борис штукатурил стены или обшивал регипсом в зависимости от назначения тех или иных помещений. А между стенами и облицовкой прокладывал утеплитель.



— В результате моя идея нашла практическое подтверждение: даже в том помещении, где мы зимовали в первый год, хотя стояли суровые морозы, достаточно было всего один раз в сутки протопить печь, чтобы прогреть комнаты. Температура в доме не опускалась ниже 20 градусов тепла. Вся отопительная система — одна маленькая печка «Йотул», тепло от которой по воздуховодам подается во все комнаты. Хотя наружные стены облицованы всего в полкирпича, дом не выстывал ни разу. Конечно, бутылки от шампанского не самый лучший изоляционный материал, но при недостатке семейных средств он хорош уже тем, что бесплатен.



Сейчас, когда дом готов и в нем семья благополучно перезимовала, Борис по–прежнему продолжает собирать бутылки. Это, говорит он с усмешкой, его стратегический запас. Мало ли что придется еще строить! Кстати, он заметил интересную и закономерную тенденцию: чем хуже живет народ, тем больше употребляет алкоголя.



— Только стали люди чуть–чуть лучше жить, а тут — бац! — кризис. И теперь, похоже, многие стараются отвлечься от груза житейских проблем, находят утешение в выпивке. Правда, не всем дано «погусарить» с бокалом шампанского, потому и я подстраиваюсь под «рынок стройматериалов» — перешел на другие стандарты: собираю тару от водки. Она мало в чем уступает испытанным в ходе строительства моего дома бутылкам от шампанского.



Про таких мастеровитых людей, как Борис Петров, в народе говорят: руки растут из правильного места! Потому и удалось ему построить дом из бутылок.