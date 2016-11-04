Птицефабрика Balticovo после упреков общества защиты животных Dzīvnieku brīvība в ненадлежащем содержании кур устроила встречу для журналистов, представителей отрасли, а также всех интересующихся, после чего были опубликованы фотографии содержания кур.

На предприятии подчеркивают, что Balticovo соблюдает все требования Латвии и ЕС по содержанию птиц.

Представитель Balticovo Армандс Штернс сообщил, что в следующем году компания планирует начать продажу биологических яиц категории 0, которые предприятию будет поставлять местное крестьянское хозяйство.

Председатель правления Balticovo Вадим Власов рассказал, что в ближайшее время планируется вложить более 800 тысяч евро в строительство и оборудование помещений для птиц. В свою очередь, в филиале в Мадоне будут созданы помещения для кур с пространством для свободного выгула. Планируемые инвестиции составляет 150 тысяч евро.

Ранее представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере сообщила, что плотность птиц на фермах Balticovo в Даугавпилсе, Мадоне и Иецаве соответствует установленным требованиям.



Инспекторы ПВС выяснили, что птицам в клетках обеспечена соответствующая площадь, гарантирующая свободный доступ к корму и воде.



В то же время ПВС сообщает, что в отдельных клетках нет специальных ковриков, откуда птицы могут карабкаться. Об этом ПВС сделало предупреждения, а руководство предприятия обещало обеспечить коврики.