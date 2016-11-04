Гордума рассматривает идею создания в городе Спортивного совета. Ожидается, что в его задачи будет входить: стимуляция развития спорта, анализ спортивных мероприятий и достижений, подача предложений по развитию разных видов спорта и спортивных баз, определение приоритетов в спортивных видах, а также расширение возможностей активного отдыха в городе.

В Совет будут входить специалисты спортивной сферы, спортклубов, Управления образования и Даугавпилсского университета.



Окончательное решение о создании Спортивного совета еще предстоит принять депутатам Думы.