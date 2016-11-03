К середине декабря, когда все ближе Рождество и Новый год, каждый задумывается о том, как украсить свое жилище, и конечно, соблюсти некоторые традиции. Никакой Новый год, как известно, не обходится без ёлки. Каждый выбирает на свой вкус: большую, маленькую, пушистую, живую ёлку или искусственную, срубленную или в горшке.

В этом году в нашем городе снова будут открыты торговые места, где можно будет приобрести живую ёлочку к празднику.

Управление коммунального хозяйства предлагает продавцам елок заранее подать заявки на торговлю. Сделать это необходимо до 21 ноября. С 28 по 30 ноября разрешения на торговлю можно будет выбрать.



Документы можно подать в электронном виде на адрес tatjana.livcane@daugavpils.lv или принеся их лично в Управление коммунального хозяйства по адресу: ул. Саулес 5A, каб. № 113.



Заполнить заявку, а также узнать более подробную информацию о необходимых документах и условиях получения разрешения можно на сайте самоуправления www.daugavpils.lv.