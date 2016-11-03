В программе «Пульс Латвии» на радиостанции Alise Plus инструктор «Яунсардзе», восьмикратный чемпион Латвии по бегу на длинные дистанции Андрис Дуделс весьма критично отозвался о том, что сделано и делается в городе для развития спорта.

По его словам, с бегом в городе последние 10 лет все идет на спад. На Олимпийские игры из 30 участников уехали 16 легкоатлетов, из Даугавпилса — ни одного. Это о многом говорит. Даугавпилсу нужен стадион, нужен манеж. Но его никак не могут построить, хотя разговоры об этом идут уже лет двадцать. Да, возле каждой школы на европейские деньги построили красивые 100-метровые беговые дорожки. Но для профессионального спорта нужен хороший стадион. Такие есть в Вишках, в Илуксте, только в Даугавпилсе нет. А тот, что есть — уже безнадежно устарел, практически, уничтожен.



В Даугавпилсе, как рассказал Андрис Дуделис, существует три «любимых» вида спорта — футбол, волейбол и спидвей. Хотя никаких особых достижений на мировом уровне спортсмены в этих дисциплинах не показывают, в эти виды спорта город продолжает вкладывать невероятно большие деньги. А остальным видам спорта перепадают крохи — по остаточному принципу.



Причин несколько, считает А.Дуделс. Во-первых, «умные» руководители спорта, которые меняются через каждые полтора — два года. Во-вторых, в городе нет никакой программы развития спорта. Спортшкола опустилась до уровня общеобразовательных школ, хотя она должна готовить спортсменов высокой квалификации. Если говорить про легкую атлетику, то какие-то хорошие результаты показывают спортсмены в возрасте до 14 лет, а взрослых спортсменов — нет.



В Даугавпилсе упущено время, считает А.Дуделс. Знания в спорте все время пополняются, идут вперед. На чемпионатах Европы и мира, при общении с бегунами и тренерами становится понятно, насколько отстал Даугавпилс. Если из второго по величине города Латвии на Олимпийские игры едет один человек из 30 — это о многом говорит. В Даугавпилсе построили Ледовый дворец — но ни одного даугавпилсского хоккеиста в сборной Латвии нет. В баскетболе — вроде бы, нормальные условия, но ни одного человека в сборной Латвии (среди взрослых).



При этом, молодежь в городе хочет и может заниматься спортом серьезно и показывать отличные результаты. Например, Денис Васильев, появившийся в городе, где никогда не было школы фигурного катания. И вот, пожалуйста. Это означает, что в Даугавпилсе есть еще талантливые дети. Но без должной администрации в спорте, без наличия продуманной программы развития спорта в Даугавпилсе, такие таланты, скорее всего потеряются или сменят место жительства на город, где заниматься спортом можно в более цивилизованных условиях.



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