Сегодня, 3 ноября, в 16.00 в концертном зале Даугавпилсского университета на ул. Парадес 1 состоится торжественное мероприятие для студентов и персонала ВУЗа по случаю юбилея ДУ.

В свою очередь особенное мероприятие пройдет в пятницу, 4 ноября. В 11.00 состоится открытие исследовательского центра государственного значения по биологическому разнообразию леса на учебной базе ДУ "Ilgas" в Даугавпилсском крае.



Центр создан в рамках проекта по развитию инфраструктуры исследовательского центра госзначения водных и лесных ресурсов, поддержанного Европейским фондом регионального развития. На средства проекта построен исследовательский центр, приобретено современное оборудование, оборудованы помещения для коллекций.



В рамках праздничных мероприятий по случаю 95-летия Даугавпилсского университета состоится также презентация книги "Жизнь, посвященная Латгалии. Дневники Степона Сейла".



В 17.00 праздник продолжит концерт, на котором выступит лауреат международных конкурсов, пианист, доцент ДУ Глеб Беляев, а также состоится прием в честь юбилея ВУЗа.