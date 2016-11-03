Центр защиты прав потребителей проводит массовые проверки в магазинах Латвии на предмет наличия бижутерии 14 наименований. Это дешевые украшения из Китая, которые, согласно данным исследований, могут вызвать у владельца различные заболевания, в том числе и рак. Причина — использующиеся в них канцерогенные металлы.

Как сообщает Skaties.lv, уже в двух латвийских магазинах выявлены опасные украшения — в одном случае это были серьги, в другом — кольца, содержащие чрезмерное количество кадмия. Это опасный, вызывающий онкологические заболевания металл, который добавляют к стали, чтобы она стала более эластичной и легко поддающейся обработке.



Отмечается, что содержание кадмия в попавшей под запрет бижутерии в 170 раз превышало допустимую норму. Речь идет о недорогих украшениях, произведенных в Китае.