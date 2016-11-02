Вопрос развития бизнеса и создания новых рабочих мест является сейчас основным, и, пожалуй, самым болезненным для любого (регионального) самоуправления Латвии. Нет работы — люди уезжают туда, где она есть. Численность населения стремительно сокращается. Действительно ли городские власти делают все от них зависящее, чтобы решать проблему занятости?

Печальная статистика



Для начала немного цифр. За неполные 10 месяцев 2016 года в Даугавпилсе закрылось больше предприятий, чем было создано новых — ликвидировано 246 фирм, а появилось 218. Это первый год с «отрицательным балансом» в регистрации фирм. До этого число фирм появившихся постоянно опережало ликвидируемые: в 2015 году — 298 и 281, соответственно, в 2014-м — 278 и 196. В более ранние года разрыв был еще большим: в 2013 – 337 и 98, в 2012 – 361 и 142, в 2011 – 431 и 138. Сейчас в Даугавпилсе работает 4329 предприятий.



По данным Lursoft, по количеству предприятий на 1000 жителей Даугавпилс едва попадает в десятку крупных городов страны. С показателем 50 предприятий, он отстает не только от Риги, разумеется (170), но также и от Резекне и Екабпилса (60 на 1000), а также Вентспилса, Елгавы и Лиепаи.



Как следствие: уровень безработицы в Даугавпилсе поднялся летом до 11,5%, а по осени стабильно превышает показатель 10,8%. Выше Даугавпилса, среди крупных городов, только Лиепая и Резекне.



В целом по Латгальскому региону ситуация не лучше — за минувший год с 1344 до 1281 снизилось количество предприятий с оборотом более 145 тысяч евро в год. Количество занятых на них работников сократилось с 37 до 35 тысяч человек. С 1,8 млрд. евро до 1,5 млрд. евро упал общий суммарный показатель оборота. Падение оборотов наблюдается практически во всех отраслях экономики региона.



Иными словами, правы те бизнесмены, которые в СМИ сообщают о масштабном крахе бизнеса в Латвии. Очевидно, основное влияние оказала «война санкций», здесь в качестве примера можно привести региональные мясокомбинаты или «Локомотив». Но и неэффективная деятельность ответственных чиновников также накладывает свой отпечаток.



Что делается?



В таких условиях городские власти, хотят они того или не хотят, должны эффективно работать в сторону увеличения рабочих мест под любым предлогом. Правда, что касается Даугавпилса, здесь активность наблюдается больше на словесно-перспективном уровне. Перед населением (еще не уехавшим) вновь рисуются картинки светлого будущего: ГЭС, аэропорт и прочие глобальные проекты. Отдельным пунктом стоит Специальная экономическая зона. Судя по ожиданиям, в первый день создания СЭЗ сразу все жители города и района получат рабочие места с большими зарплатами. Оставшиеся работники с семьями вернутся из Старой Европы на второй день, максимум. Понятно, что такого не будет. Не настолько активен в регионе бизнес, чтобы льготы по части налогов (не самых существенных, кстати) оказали столь сильное влияние на общую картину происходящего.



Из практических мер: самоуправлением Даугавпилса за последние годы был начат и запущен конкурс грантов «Импульс». 6-7 фирм с минимальным количеством работников в год больше напоминает PR-акцию, нежели программные действия, направленные на снижение безработицы. Хотя тоже хлеб.



В течении последнего года самоуправление Даугавпилса обсуждает вопрос создания бизнес-инкубатора. Скоро этому проекту исполнится год, однако бизнес-инкубатор так и не запущен.



О действиях самоуправления по трамвайному конкурсу можно упомянуть отдельно и еще раз. Лишив свое, городское, предприятие «Локомотив» этого заказа, самоуправление, фактически, поставило крест на его существовании. Сейчас «Локомотив» - это чуть больше 190 работающих. Вряд ли в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону — спасибо санкциям. Хотя, кстати, заказать трамваи из России Даугавпилсу санкции не помешали.



А вот что пишут в СМИ об экономической политике, проводимой в жизнь думой нынешнего созыва: «Мэр Янис Лачплесис в лице «Единства»/Латгальской партии боится за ситуацию в теплоснабжении города (вот­-вот будет получено заключение Госконтроля с оценкой многомилионных договоров с Latneftegaz и Cefus по ТЭЦ­1 и ТЭЦ­2), за работу ПЖКХ и отсутствие утепляемых домов, несоздание рабочих мест, безработицу и фактический отъезд, за покупку где-­то там (и наверняка за барыши) трамваев, убитую идею развития Даугавпилсского аэропорта, своих людей на всех важных и не очень должностях, за пертурбации и развал сфер спорта и молодежи...”.



Что делать?



Делаем вывод — городские власти либо не знают, что делать, либо знают, но не делают. И то, и другое вряд ли украшает политическую карьеру избранным в думу представителям и назначенным ими специалистам. Самоуправления не могут победить общую ситуацию в экономике, однако могут немало сделать для решения проблем «на местах». Взять хотя бы протекционистскую политику, проводимую Вентспилсом в отношении своих, городских предприятий. Или опыт Риги — только в муниципальной полиции там работают около 1100 человек, а еще 4400 жителей города трудятся в Rīgas satiksme. Общее количество занятых в муниципальных предприятиях подсчитать сложно, однако, понятно, что речь идет на десятки тысяч. Раздувание штатов? Можно сказать и так. С другой стороны — рабочие места со стабильным доходом. Даже меньшее по размерам соседнее Резекне обошло Даугавпилс в рейтинге инвестиционной привлекательности — возможно, и там есть, чему поучиться? Хотя времени на учебу за счет города, конечно, нет. Специалисты в самоуправлении желательны хотя бы в области экономики.