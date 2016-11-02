VI Международный фестиваль народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» собрал рекордное число зрителей.Заполнен был не только зал, но и балкон. Яркий праздник организует даугавпилсский Центр белорусской культуры при поддержке городской думы.

В этом году у фестиваля появился логотип - стилизованный знак мельницы как символ труда и движения, плодородия и богатства. Фестиваль открылся конференцией «Культурный мост: Латвия – Литва – Эстония – Беларусь”, на которой обсуждались вопросы сохранения белорусской культуры в условиях проживания за рубежом этнической родины.



С каждым годом «Белорусский кирмаш» становится все масштабнее. На первом этаже расположилась фотовыставка Елены Иванцовой «Мгновения белорусского кирмаша» и ярмарка ремесленников. Здесь же организаторы провели акцию – обмен книгами на белорусском языке.



На втором этаже Дворца культуры прошел мастер класс по белорусскому народному танцу. Хореограф и музыкальный коллектив из Гродненской области учили всех желающих танцевать белорусскую польку.



Каждый год тема фольклорного фестиваля меняется, и в этот раз он был посвящен празднику урожая. В театрализованном представлении приняли участие даугавпилсские белорусские коллективы – театральная студия «Паулинка», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» и вокальный ансамбль сениоров «Спадчына». Выступили друзья из Екабпилса, Ливан, Прейли, Резекне,Дагды , Висагинаса , Таллина, Полоцка, Зельвы, Браслава и Миор .



Фестиваль закончился, но сезон в Центре белорусской культуры – только начался. Будут новые концерты, встречи, выставки, ведь в городе много людей, которые любят и ценят белорусскую культуру.