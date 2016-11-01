В Даугавпилсе ликвидирована партия "Возрождение Даугавпилса". Информацию об этом сегодня опубликовал "Latvijas Vēstnesis".
Напомним, что от списка данной политической силы в 2013 году в городскую думу был избран Юрий Зайцев. За список свои голоса отдали 5,58% избирателей.
Зарегистрирована партия была в 2009 году и в тот же год смогла получить лишь 0,92% голосов даугавпилчан на выборах. Это был один из самых низких результатов.
Возможных кредиторов просят предъявить требования в течение трех месяцев, выслав их по адресу ликвидируемой партии "Возрождение Даугавпилса" - ул. Елгавас 38.
Напомним, что Юрий Зайцев до сих пор является депутатом думы. Среди его предвыборных обещаний были: понижение тарифов на тепло и услуги ПЖКХ, возвращение к проекту Даугавпилсской ГЭС, обеспечение пенсионеров и инвалидов дешевыми лекарствами, сокращение расходов думы на сомнительные ремонты, обеспечение перевода всех счетов за коммунальные услуги на русский язык. А также проведение переговоров с аптеками о вложении специального вкладыша-перевода аннотаций лекарств и многое другое.
Что из всего этого удалось реализовать, горожане видят сами. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что обещанный бесплатный проезд пенсионерам в общественном городском транспорте будет воплощен в жизнь с нового года. Но вряд ли это сильно облегчит жизнь наших пожилых горожан, львиную долю расходов которых составляет отнюдь не билетик на трамвай за центы, а оплата огромных счетов за коммунальные услуги за более чем сотню евро в месяц.
Зарегистрирована партия была в 2009 году и в тот же год смогла получить лишь 0,92% голосов даугавпилчан на выборах. Это был один из самых низких результатов.
Возможных кредиторов просят предъявить требования в течение трех месяцев, выслав их по адресу ликвидируемой партии "Возрождение Даугавпилса" - ул. Елгавас 38.
Напомним, что Юрий Зайцев до сих пор является депутатом думы. Среди его предвыборных обещаний были: понижение тарифов на тепло и услуги ПЖКХ, возвращение к проекту Даугавпилсской ГЭС, обеспечение пенсионеров и инвалидов дешевыми лекарствами, сокращение расходов думы на сомнительные ремонты, обеспечение перевода всех счетов за коммунальные услуги на русский язык. А также проведение переговоров с аптеками о вложении специального вкладыша-перевода аннотаций лекарств и многое другое.
Что из всего этого удалось реализовать, горожане видят сами. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что обещанный бесплатный проезд пенсионерам в общественном городском транспорте будет воплощен в жизнь с нового года. Но вряд ли это сильно облегчит жизнь наших пожилых горожан, львиную долю расходов которых составляет отнюдь не билетик на трамвай за центы, а оплата огромных счетов за коммунальные услуги за более чем сотню евро в месяц.
Кто б сомневался. Тут надо действовать как в БЕЗ ТАБУ - ловить на новом тепленьком месте в Теплосетях. По месту парнишка трудится - снижает тариф.
"И чего только не наобещаешь, пока ползёшь к заветной кормушке".
Вот был бы закон о "Чистоте предвыборных обещаний" и по нему, случись не выполнить две трети от обещанного, полагалось бы отлучение от кормушки, на три избирательных срока.
Представляете, сколько дерьма не сидело бы ныне, в различных кабинетах власти? )
И это (на мой взгляд) было бы честно, - ты или не пи*ди лишнего или выполняй то, что наобещал.