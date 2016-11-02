2 ноября католики в Польше поминают умерших. По народным верованиям, в день поминовения души мертвых выйдя из могил, отправляются на панихиду в костел, а после неё - навещают свои дома. Родственники в этот день оставляют открытыми окна и двери, выставляют угощение, чтобы не сердить этих гостей, а получить от них помощь. День поминовения, который называется в Польше «задушки» отмечают очень торжественно и в наши дни. Родственники собираются вместе, идут на могилы своих близких, зажигают свечи.

Даугавпилсские поляки также соблюдают традицию поминовения умерших. В этот день на могилки близких и родных ставят лампадки и свечи, приносят цветы.



В этот день католики молятся за всех верящих в Христа, что уже ушли из этого мира.