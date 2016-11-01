Плотность птиц на фермах АО «Balticovo» в Даугавпилсе, Мадоне и Иецаве соответствует установленным требованиям, сообщила агентству ЛЕТА представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Инспекторы ПВС выяснили, что птицам в клетках обеспечена соответствующая площадь, гарантирующая свободный доступ к корму и воде.



В то же время ПВС сообщает, что в отдельных клетках нет специальных ковриков, откуда птицы могут карабкаться.



Об этом ПВС сделало предупреждения, а руководство предприятия обещало обеспечить коврики.



«В клетках у птиц никогда не будет таких условий, как на свободе, но хозяева должны делать все, чтобы птицам были обеспечены адекватные условия», - сказала директор департамента ветеринарного надзора ПВС Кристине Ламберга.



Об условиях содержания свидетельствуют не только параметры клеток, но и смертность птиц.



ПВС убедилась, что на фермах «Balticovo» смертность в пределах нормы.



Как сообщалось, общество «Свобода животных» упрекало «Balticovo» в неадекватном содержании птиц на производствах яиц в Мадоне и Даугавпилсе.