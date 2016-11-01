Гордума на своей домашней странице опубликовала информацию о результатах предоставления услуг общественного транспорта горожанам в прошлом году. Согласно предоставленным данным, 2015 год оказался неудачным для предприятия городского сообщения.

Компенсация убытков, выплаченная предприятию “Daugavpils satiksme” составила 3 843 060 евро, из которых 379 707 евро были выплачены из госбюджета, а 3 463 353 - из бюджета города.



Как следует из опубликованных данных, трамваи более убыточны, чем автобусы. Трамвайному предриятию компенсировали убытки в размере 2 017 426 евро, а за автобусные перевозки - 1 825 634 евро.