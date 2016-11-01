Начало нового учебного года для Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства «Saules skola» отмечено несколькими знаменательными событиями. Этой осенью закончилась полная реновация исторического здания, и школа получила новые учебные помещения на третьем, мансардном этаже.

Тут разместятся библиотека, выставочный зал, зал для рисования и помещение, оборудованное по программе дизайна по текстилю. Здесь же в конце минувшей недели прошло мероприятие по случаю 25-летия восстановления художественной школы в Даугавпилсе, а также открылась выставка, приуроченная к этой дате. Ровно четверть века назад, 26 октября 1991 года, после восстановления независимости Латвийского государства даугавпилсские художники собрались у здания, где находился горсовет, и провели пикет под девизом «Саулес школу – искусству». На встрече присутствовали инициаторы и участники тех событий.

Решение о передаче здания по ул.Саулес,6/8 для нужд художественного образования приняли депутаты Даугавпилсской городской управы, которой в то время руководил Валдис Лаускис.

В 1992 году правительство Латвии приняло решение о восстановлении Даугавпилсской художественной средней школы, и с 1 сентября она начала свою работу. Благодаря стараниям талантливых педагогов и живописцев за короткий срок школа достигла высокого уровня образования, сравнимого с Рижской, Лиепайской и Резекненской школой прикладного искусства. Судьба школы неразрывно связана с историей страны. Достаточно упомянуть несколько дат, которые отсылают к смутным, тревожным и даже трагическим временам. 1917 – год основания, военное лихолетье, 1953 – год юридической ликвидации школы. Мировой финансовый кризис 2009 года не обошёл Латвию стороной и практически лишил художественную школу финансирования: она стояла на грани закрытия. Было приложено немало усилий, чтобы выправить ситуацию.

Сейчас «Saules skola», а в это всем очень хочется верить, переживает период расцвета. В 2014 году по проекту ERAF в школе завершился первый этап реновации исторического здания. Теперь учреждение стоит на пороге реализации ещё одного масштабного проекта – реконструкция исторического комплекса зданий на улицах Саулес,6/8 и Музея,3. В нынешнем периоде планирования это одни из самых крупных строительных проектов стоимостью свыше 2 млн. евро.

Однако это хоть и недалёкая, но перспектива, а сначала надо обжить новые помещения: установить мебель и необходимое оборудование.

На мероприятие, посвящённое памятной дате и открытию новых помещений, коллектив пригласил всех художников, которые на протяжении 25 лет работали в школе и воспитали достойную смену. Учителями стали многие выпускники «Saules skola». На приглашение откликнулся и Даугавпилсский художественный и краеведческий музей. На выставке представлены работы из фондов музея, а также произведения современных авторов. Экспозиция открыта до 28 февраля 2017 года.