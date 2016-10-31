Жителям Даугавпилса расскажут о поддержке мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах. Семинары пройдут в Даугавпилсе, Ливанах и Балви. Организуют их Министерство экономики и учреждение финансового развития Алтум в рамках информационной кампании „Dzīvo siltāk”.

На семинары приглашаются предприятия по управлению домами, представители обществ собственников квартир и строительных предприятий, а также старших домов.



Семинар "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" состоится 2 ноября в 10.00 в Балви и в 16.00 в Ливанах.

В свою очередь Даугавпилчан проинформируют о преимуществах повышения энергоэффективности 3 ноября в 10.00 в Центре латышской культуры. В ходе встречи можно будет узнать о программах поддержки утепления домов, их условиях, нюансах технической документации, процедуре принятия решения и т.д. В семинаре примут участие лекторы, которые расскажут о реновации систем теплоснабжения и фасадов, а также представители Пожарно-спасательной службы, которые проинформируют собравшихся о требованиях пожарной безопасности в процессе проектирования и строительства.



Более подробная информация о семинаре доступна на домашней страницу Министерства экономики.