В пятницу, 28 октября, в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости были объявлены и награждены лауреаты фотоконкурса «Туристический объект Даугавпилса».

Первое место занял вентспилчанин Гунарс Путниньш, запечатлевший в своих работах Даугавпилсскую крепость и другие культурно-исторические объекты. Гунарс Путниньш является одним из основателей вентспилсского фотоклуба “Moments”. Работы этого фотографа активно используются на портале www.ventspils.lv. В этом году Гунарс занял 4-ое место в конкурсе фотографий для Вентспилсского календаря. «Активно участвую в международном портале фотографов "Black and White Universe", который базируется на Филиппинах. Много раз был включен десятку лучших – в последний раз это произошло в августе» – рассказывает Гунарс Путниньш.

Второго места удостоилась Эгита Йонане. Эгита работает в газете “Latgales Laiks” и в конкурсе участвовала с циклом фотографий «Даугавпилс с высоты птичьего полёта», в который входят фотографии храмов Церковной горки. Э. Йонане выразила благодарность председателю Даугавпилсской евангелическо-лютеранской общины Андрею Рудансу за оказанную поддержку, так как все фотографии были сняты с башни кафедрального собора Мартина Лютера.

Обладательница третьего места, Вероника Клауцане, на мероприятие награждения пришла вместе со своим учителем Татьяной Шутовой, которая является руководителем фотостудии “Skatiens” Даугавпилсского детско-юношеского центра "Jaunība". Вероника поведала, что все свои навыки улучшила именно в этой студии и уже много раз участвовала в различных фотоконкурсах.

Победители фотоконкурса получили практичные подарки и дипломы. Остальные участники конкурса также получили небольшие памятные сувениры и благодарственные грамоты.

Фотоконкурс проходил с 11 июля по 30 сентября 2016 года. Организатором является Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления. Целью данного конкурса является содействие художественному разнообразию фотографий достопримечательностей города, а так же использование данных материалов в маркетинге, на городском туристическом портале www.visitdaugavpils.lv, а так же в средствах массовой информации и социальных сетях.

В фотоконкурсе приняли участие 8 авторов, приславшие в общей сложности 66 работ, в которых были запечатлены такие туристические объекты как Даугавпилсская крепость, храмы разных конфессий, городские культурно-исторические объекты, а также мгновения с культурных мероприятий. Все присланные конкурсные работы члены комиссии оценивали по следующим критериям: соответствие теме конкурса, техническое качество исполнения, художественная ценность изображения, оригинальность, выбор композиции и сюжет.