Как сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша, в конце минувшей недели в больницу были доставлены три подростка из Латгалии после попытки нюхать клей.

Подростки в возрасте от 14 до 15 лет попытались "словить кайф", нюхая клей "Момент". Однако в результате отравились едкими веществами.



Также в больницу на выходных угодила 15-летняя девушка, которую нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Контактировать с ней оказалось крайне сложно из-за ее состояния.



В целом за минувшие сутки Неотложная медицинская помощь получила 1167 вызовов, из которых 229 были связаны с полученными травмами.