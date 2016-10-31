За тур до финиша чемпионата Латвии по футболу определился новый чемпион страны. Впервые трофей завоевал юрмальский «Спартак», а вместе с ним основной голкипер клуба Владислав Куракин – воспитанник даугавпилсского футбола.

Влад перешел из «Даугавпилса» в «Спартак» в минувшее межсезонье и сразу же стал основным вратарем команды.

В минувшем туре юрмальский клуб обыграл РФШ – 2:0, а «Вентспилс» неожиданно уступил «Метте» - 1:2. Таким образом, главный трофей достался «Спартаку».



«Вентспилсу» и «Елгаве» предстоит заочный спор за «серебро» чемпионата.