Центральное агентство финансов и договоров выслало латвийским колледжам предложение подать заявки проектов для получения софинансирования от Фонда Регионального развития на улучшение учебных программ. Общее финансирование до конца 2018 года составляет 13 319 969 евро.

Финансирование ERAF предусмотрено на модернизацию научных учебных программ, технологий, инженерных наук, математики в 9 учебных заведениях: Даугавпилсском медицинском колледже, Екабпилсском колледже агробизнеса, Лиепайском мореходном колледже, Малнавском колледже, Олайнском колледже механики и технологий и нескольких колледжах столицы.



В рамках проектов можно развивать инфраструктуру учебного заведения: улучшать условия в зданиях, лабораториях, а также приобретать оборудование, компьютерную технику и инструменты. Также средства предусмотрены на развитие э-обучения, беспроводное подключение интернета и пополнение фондов библиотек.