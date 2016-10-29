Более 12 тысяч литров кока-колы потребовалось 73-летнему пенсионеру из Шедерской волости под Даугавпилсом, чтобы осуществить свой эксперимент c избавлением автомобиля от ржавчины. Отметим, что внешне машина выглядела еще достаточно бодро.
Для этого пожилой мужчина использовал 12 тысяч литров кока-колы и 40 кг соды. На реализацию своей задумки пенсионеру потребовалось 8 тысяч евро. Что из этого вышло в итоге — смотрите на видео. Спойлер: не известно, удалось ли победить ржавчину, но переднюю часть автомобиля теперь надо основательно ремонтировать.
Где-то писали, что на это он потратил 8000 евро. Интересно, наберет-ли он в ютубе столько просмотров, что бы отбить эти бабки хотя бы, не говоря уже о заработке?
Где-то писали, что на это он потратил 8000 евро. Интересно, наберет-ли он в ютубе столько просмотров, что бы отбить эти бабки хотя бы, не говоря уже о заработке?
Жизнь стала лучше, жить стали веселей!
Его отец делал этот же трюк в тридцатых годах на коне через выгребную яму..
Его отец делал этот же трюк в тридцатых годах на коне через выгребную яму..