Более 12 тысяч литров кока-колы потребовалось 73-летнему пенсионеру из Шедерской волости под Даугавпилсом, чтобы осуществить свой эксперимент c избавлением автомобиля от ржавчины. Отметим, что внешне машина выглядела еще достаточно бодро.

Для этого пожилой мужчина использовал 12 тысяч литров кока-колы и 40 кг соды. На реализацию своей задумки пенсионеру потребовалось 8 тысяч евро. Что из этого вышло в итоге — смотрите на видео. Спойлер: не известно, удалось ли победить ржавчину, но переднюю часть автомобиля теперь надо основательно ремонтировать.