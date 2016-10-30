Даугавпилсский театр приглашает на «Пять вечеров» - пьесу Александра Володина в постановке Георгия Суркова. Премьера состоится 4 ноября в 18:30.





«Пять вечеров» - история о холоде и долгожданной оттепели двух любящих сердец.



Режиссер постановки Георгий Сурков уже поставил в Даугавпилсском театре такие спектакли как «Валентинов день», «Чайку» (совместно с режиссером Олегом Шапошниковым), «Это всё она…» и «Темные аллеи».



Премьера - 4 ноября в 18:30.



Следующие спектакли - 5 ноября в 18:00, 3 декабря в 18:00.



Билеты можно приобрести в кассе театра или на Однажды зимним вечером Ильин возвращается в город, где когда-то пережил сильную и настоящую любовь. Воспоминания погружают его в невыносимую рефлексию, и он решает немедленно отправиться в квартиру своей бывшей возлюбленной Тамары.«Пять вечеров» - история о холоде и долгожданной оттепели двух любящих сердец.Режиссер постановки Георгий Сурков уже поставил в Даугавпилсском театре такие спектакли как «Валентинов день», «Чайку» (совместно с режиссером Олегом Шапошниковым), «Это всё она…» и «Темные аллеи».Премьера - 4 ноября в 18:30.Следующие спектакли - 5 ноября в 18:00, 3 декабря в 18:00.Билеты можно приобрести в кассе театра или на bilesuparadize.lv.