В Даугавпилсе изменились условия софинансирования подключения к централизованному водоснабжению или системе канализации.

Новые правила предусматривают получение софинансирования на подключение воды или канализации к жилым домам или земельным участкам, если есть разрешение на строительство и заложен фундамент постройки. В свою очередь не смогут претендовать на софинансирование владельцы тех участков, которые используются только для хозяйственной деятельности. Не будут выделяться средства и на строительство ливневок и новое подключение, если подключение к централизованной системе уже есть.



В свою очередь получить софинансирование смогут те владельцы жилых домов, которые живут в многоквартирном доме. Общество жильцов или их доверенное лицо смогут обратиться с соответствующим запросом в имущественную комиссию думы. Остальные должны подать заявление в “Daugavpils ūdens”.



Софинансирование в размере 100%, но не более 3 000 евро может быть присвоено на подключение к централизованной системе водоснабжения и канализации лицам с первой группой инвалидности, семьям, имеющим статус нуждающихся или статус малообеспеченных, а также многодетным семьям.



На 55% софинансирования, но не более 1 500 евро, могут рассчитывать лица, у которых уже разработан и оплачен проект подключения.

В случае если подключение возможно только специальными методами, сумма софинансирования составит 60% от строительных издержек, но не более 3 500 евро.