В программе "Игры престолов", прошедшей 27 октября на радио Alise Plus, экс-мэр Даугавпилс Жанна Кулакова раскритиковала работу нынешнего состава Думы и дала крайне негативную оценку руководству города.

- Нынешнее руководство Думы работает просто как завхозы. Они думают о том как залатать асфальт, занимаются хозяйственной деятельностью, но не заботятся о горожанах, не работают на развитие города.



В самоуправлении должны знать такие ключевые цифры как уровень безработицы, сколько жителей у нас осталось, что делать, чтобы молодежь не уезжала. Все сферы города должны максимально работать в тандеме, а не каждый выполнять свою работу отдельно по принципу - "вы меня не трогайте, и я никого трогать не буду". Самоуправление должно помочь горожанам найти новые рабочие места, получить необходимую своевременную, именно по нуждам горожан, социальную защиту, а не так как сегодня работать как пожарная машина - есть проблема, давайте затушим пожар, дадим вам пособие и забудем. Должна быть превентивная работа - работа на опережение.



Нынешнее руководство Думы показало свою неспособность работать на благо горожан. Они не уважают, не любят горожан, не желают прислушиваться ввиду своих политических амбиций. Это и есть самый большой показатель того, что нынешний состав Думы несовершенен и он должен полностью измениться.



К сожалению, на сегодняшний день ситуация в городе крайне неблагоприятная. В плане развития мы находимся в последнем вагоне, времени просто нету. Нужно понимать, что через несколько лет уйдут европейские проекты и без налоговых поступлений, которые в первую очередь идут от бизнеса, город просто не выживет. Это путь в никуда, - сказала Жанна Кулакова.