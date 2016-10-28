Премьер-министр Марис Кучинскис получил заявление АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (ДЛРЗ) о ситуации на предприятии, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Премьер поручил проанализировать информацию и подготовить ответ министру финансов Дане Рейзнеце-Озоле и министру экономики Арвилу Ашераденсу.



Как сообщалось, ДЛРЗ просит правительство предоставить гарантии для обеспечения банковского кредита.

ДЛРЗ информирует о том, что соглашение с АО «Swedbank» по кредитным договорам, срок действия которых заканчивается в этом году, и возможном невыполнении обязательств перед банком не достигнуто.



Отказ банка связан с финансовым положением завода и тем, что на предприятии не увеличивается объем заказов.



Как указывает ДЛРЗ, чтобы спасти предприятие, с января 2015 года с работы на заводе уже были уволены 432 человека или 45% общего числа работников.



ДЛРЗ поясняет, что сложная политическая ситуация между Россией и ЕС привела к тому, что объем заказов для российского рынка резко уменьшился, а последняя крупномасштабная модернизация производства на ДЛРЗ для переориентации на европейский рынок по времени совпала с обострением отношений между Россией и ЕС.



В первом полугодии этого года ДЛРЗ работал с оборотом в размере 6,17 млн евро и убытками в размере 1,46 млн евро.



В первом полугодии ДЛРЗ экспортировал свою продукцию в восемь стран, общий объем экспорта составил 4,5 млн евро. Основными экспортными рынками предприятия являются Эстония, Польша, Литва, Россия, Белоруссия и Узбекистан.



Во втором квартале этого года завод передал заказчику - АО «Пасажиеру вилциенс» - первые три модернизированных поезда DR1. Заказчик применил штраф в размере 10% за несоблюдение сроков выполнения заказа, в результате чего у ДЛРЗ возникли убытки.



Консолидированный нетто-оборот концерна в прошлом году составил 19,2 млн евро, что на 4% меньше по сравнению с 2014 годом.



В 2015 году убытки предприятия составили 2,5 млн евро по сравнению с 1,1 млн евро в 2014 году.



Крупнейшим акционером ДЛРЗ является эстонское АО «Skinest Rail» - 47,97% акций. 25,27% акций принадлежат эстонскому АО «Spacecom», 15,37% - эстонскому ООО «Lokomotiiv Investeeringuud», остальным акционерам - 11,39%.