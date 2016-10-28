В Спортивном зале Русского лицея г.Даугавпилса на выходных состоялся Открытый Чемпионат по каратэ ZELTA RUDENS 2016.
"Золотая Осень Каратэ" как турнир проводился второй раз, что уже становится традиционным.
"Золотая Осень Каратэ" как турнир проводился второй раз, что уже становится традиционным.
Организатор соревнования -SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько ),совместно с Федерацией JKA Latvia (президент А.Быстров.вице-президент С. Иванько).
Соревнования проходили на двух татами,по трем дисциплинам - СУМО(борьба) ,- КАТА (бой с тенью),- КУМИТЕ (поединки) и собрали 142 спортсмена из 8 клубов Латвии и Литвы.
Возраст спортсменов был от 5 до 18 лет.
На татами кипели нешуточные страсти ,особенно в категории Сумо,когда боролись маленькие бойцы.
Каждый клуб каратэ отстаивал право на участие в призовых местах общего зачета.
При подсчете баллов (5- за золото,3-серебро,1-бронза) Sochin karate клуб как правило исключил себя из претендентов.
По итогам соревнования в общем зачете 1 место завоевала Даугавпилсская каратэ школа (президент Сергей Чапулис (устранены ошибки в первоначальном подсчете).
2 место почетно завоевал каратэ клуб SAKURA ,Резекне,(президент Александра Вильчинска).
3 место получили гости из Литвы из города Утена - карате клуб IMPULSAS (президент Кяститис Станкявичус).
Хоошо выступили другие клубы из Зарасая,Риги,Дагды ,Илуксте.Многие спортсмены увезли из Даугавпилса частичку Золотой Осени - медали и дипломы.
Соревнования проходили на двух татами,по трем дисциплинам - СУМО(борьба) ,- КАТА (бой с тенью),- КУМИТЕ (поединки) и собрали 142 спортсмена из 8 клубов Латвии и Литвы.
Возраст спортсменов был от 5 до 18 лет.
На татами кипели нешуточные страсти ,особенно в категории Сумо,когда боролись маленькие бойцы.
Каждый клуб каратэ отстаивал право на участие в призовых местах общего зачета.
При подсчете баллов (5- за золото,3-серебро,1-бронза) Sochin karate клуб как правило исключил себя из претендентов.
По итогам соревнования в общем зачете 1 место завоевала Даугавпилсская каратэ школа (президент Сергей Чапулис (устранены ошибки в первоначальном подсчете).
2 место почетно завоевал каратэ клуб SAKURA ,Резекне,(президент Александра Вильчинска).
3 место получили гости из Литвы из города Утена - карате клуб IMPULSAS (президент Кяститис Станкявичус).
Хоошо выступили другие клубы из Зарасая,Риги,Дагды ,Илуксте.Многие спортсмены увезли из Даугавпилса частичку Золотой Осени - медали и дипломы.