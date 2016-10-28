В гостях программы «Пульс Латвии» на радиостанции Alise Plus побывал ведущий преподаватель Даугавпилсского филиала Балтийской Международной Академии Аркадий Ларионов.

- Вы долгие годы работаете с наукой о коммуникациях, в частности — PR. Расскажите, что это за технологии?



- Public Relations порой воспринимается как ругательный термин, сравнивается с грязными технологиями. Но мы учим студентов как работать с имиджем, позиционировать свою фирму или некоммерческую организацию, как показать свои достоинства — в этом суть деятельности, которую в Америке принято называть Public Relations («отношения с общественностью»). В том, что у нас этот термин приобрел негативное значение, есть вина специалистов в этой области. Многие знают такой термин как «черный PR». Мы учим студентов как правильно создавать благоприятный имидж, а не вредить имиджу конкурентов, как организовывать маркетинговые коммуникации, как организовывать кампании по позиционированию. Вот с этим и есть смысл связывать определение «Public Relations”.



Сегодня коммуникаций не хватает на самых разных уровнях. Умение контактировать, правильно распространять информацию, требует определенных навыков. Раньше дворы были полны детей — они играли, общались, учились коммуницировать друг с другом с детства. Сегодня дети играют каждый сам по себе, в парке за каждым смотрит мама, каждый играет со своими игрушками. Между собой общаются мало, а в более старшем возрасте предпочитают компьютер личному общению. Впоследствии это затрудняет коммуникации в школе, институте и бизнесе.



- Какая тенденция наблюдается в высшем образовании в нашей стране? Нет ли такого ощущения, что студентов становится не просто меньше, а что их практически нет?



- Студентов в латвийских вузах становится меньше с каждым годом. Прошли те времена, когда Латвия занимала второе место в мире по количеству студентов — это было в районе 2000-х годов. Сегодня их намного меньше, причем количество студентов сокращается во всех ВУЗах. В некоторых ВУЗах количество студентов сократилось более, чем наполовину. Ситуация связана и с демографической ситуацией, когда в начале 90-х годов образовалась демографическая яма и страна перенесла катастрофический спад рождаемости. Плюс - огромное количество уезжающих. Сегодня люди не по одному уезжают на заработки, а уезжают семьями вместе с детьми. У каждого найдутся знакомые, кто уже покинул Латвию всей семьей и, наверное, возвращаться уже не планируют.



- Город повергла в шок новость об акте самосожжения у Вечного огня. Статистика говорит о том, что Даугавпилс лидирует по количеству суицидов. О чем это свидетельствует?



- Это говорит о том, что у людей очень высокая неудовлетворенность в различных областях. Суицид — это высшее проявление отчаяния.



- С точки зрения специалиста, если говорить о нашем городе, какой имидж создан у Даугавпилса?



- Он разный. Много делалось и делается для того, чтобы имидж был положительным. Проходят мероприятия, которые создают городу благоприятный имидж. Вместе с тем, такие шокирующие новости, как статистика самоубийств, разговоры и публикации о депрессивности региона — вряд ли добавляет положительного имиджа. Где-то закрываются производства... Сейчас повергла в уныние новость о нашем заводе ЛРЗ, который испытывает трудности. Такие вещи не создают положительного имиджа. Это — проблемный, депрессивный элемент. Вместе с тем, открываются серьезные объекты, которые привлекают туристов. У нас есть на что посмотреть. Другой вопрос — вопрос позиционирования этих объектов, вопрос позиционирования города.



- Депрессивный или не депрессивный Даугавпилс, каково Ваше ощущение?



- Говоря в целом о Даугавпилсе, пациент скорее хуже себя чувствует, чем лучше. Мне кажется, что успеха и развития нам точно не хватает. Есть статистические данные о депрессивности Латвии в составе Евросоюза, о депрессивности Латгальского региона — Евростат давно это уже посчитал. Мы там далеко не на первых позициях. Статистические данные говорят о том, что 30% населения Латвии находятся у черты бедности. Это разве не депрессия? У людей ежедневная депрессия по этому поводу.



- В принципе, как наш город рекламируется?



- Сначала нужно понять, где нужно рекламировать город. Внутри города — явно не надо. Люди все вокруг себя видят — их не обманешь. Можно рекламировать все, что угодно. Но если люди рядом видят то, что вокруг них происходит, и если реклама не соответствует картинке, то вырабатывается стойкое убеждение нигилизма. Я не знаю какие в Даугавпилсе существуют программы рекламы города за его пределами. В то же время, здесь я слышу рекламу литовских мероприятий...



- Вы высказали мнение о том, что «Сейчас в Даугавпилсе как при Брежневе - полный застой». Интересное сравнение принципов управления. Что общего, на Ваш взгляд?



- Цитата, возможно, несколько утрирована мною, для яркости. Но вы помните, какие дороги были при Брежневе? Они были и были. Сейчас многие дороги ремонтируются, но если судить о том, что происходит вокруг меня, я говорю как обыватель, за последнее время я не увидел ни одного отремонтированного двора в городе. Дороги отремонтированные, транспортные развязки, проекты — они все в прошлом, они благополучно доделались, и, вот, как при Брежневе все успокоились.



Времена Брежнева называли временами застоя. Во всех отраслях наблюдалась стагнация. Сейчас в Даугавпилсе есть основания для того, чтобы говорить о стагнации. Развитие проектов: нам говорят, что все в разработке, процессы идут, конкурсы планируются, анализы анализируются — создают ощущение, что работа кипит. Но опять же, то что я вижу вокруг себя, не соответствует заявлениям. Нет ни одного мощного объекта за последнее время. Понимаю, что крупные проекты, типа Ротко Центра или Ледового дворца, не могут строиться каждые полгода, но я даже не слышу о начале новых. Например, транспортная развязка ул. Кандавас и Смилшу. Где этот проект сейчас? Вы о нем что-нибудь слышали?...



- На прошлой неделе Владислав Дриксне обвинил руководство города в отсутствии стратегического мышления. Какое мнение у вас на этот счет?



Когда проекты находятся в стадии стагнации и обсуждения — какое здесь стратегическое мышление? Я соглашусь с г-ном Дриксне в том, что у управляющего должно быть множество различных проектов, которые он мог бы в любой момент достать с полочки и при удачном стечении обстоятельств — реализовать. Я не знаю какое количество проектов сейчас находится в городской думе, но то, что я вижу вокруг себя, наводит на мысль, что все реализуется крайне медленно, слабо, с проволочками, и многие проекты заканчиваются уже на стадии обсуждения.



- Может быть, в городе просто слабая информированность?



- Когда не о чем информировать, тогда и информированность слабая. Когда есть о чем информировать — она не слабая. Рекламу некоторых политических объединений мы видим очень часто. Они информируют о себе громко и навязчиво.



- Вы упомянули о проблемах коммуникаций. Коммуникация городской власти с жителями города — есть ли она?



- Безусловно она есть. Другое дело, я как преподаватель наук коммуникации, придерживаюсь мнения, что коммуникации не бывает много. Людям нравятся, когда с ними общаются. В Латвии есть примеры городов, где руководители стараются вести очень активную коммуникацию, используя современные технологии, социальные сети. Люди видят, что им пытаются что-то рассказать. Поэтому много коммуникации власти с населением не бывает. Всегда хотелось бы больше открытости, поменьше ухода от неудобных вопросов. Я часто читаю и слышу, что кто-то не получил ответа, кто-то долго ждал — может быть, это не система, но такие вещи периодически возникают. Это конечно же недостаток коммуникации. Как я говорю своим студентам — «если нет реальных дел — не спасет пиар отдел». Вот когда есть, что сказать хорошего — коммуникация сама приходит, а когда нет - приходится увиливать, заниматься «очковтирательством».



- Что сделать для того, чтобы в городе появилось больше позитива?



- У нас и сейчас есть позитивные моменты, о которых можно говорить — не бывает плюсов без минусов, а минусов без плюсов. Например, в области туризма в последние годы в Даугавпилсе дела идут не самым плохим образом. Как бы не относились к центру Ротко, я думаю, он дает позитивный стимул и мотивацию для развития, улучшает имидж Даугавпилса как культурной столицы региона. Праздники города научились делать хорошо. Многое есть, что похвалить.

Но в первую очередь, я бы хотел видеть развитие бизнеса. Там, где есть бизнес, где есть у людей работа, будет и жизнь.