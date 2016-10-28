Ставшее традиционным факельное шествие в День Лачплесиса 11 ноября начнется в 17.00 от нового корпуса Даугавпилсского университета на ул. Парадес 1, а затем двинется по улицам Даугавас, Саулес, Музея, Лачплеша, Михоэлса и Ригас и остановится на площади Виенибас.
В шествии примут участие представители Земессардзе, Погранохраны и думы, а также школьная молодежь, студенты и представители различных учреждений и обществ.
В связи с тем, что количество факелов ограничено, индивидуальных участников, желающих присоединиться к мероприятию, призывают приходить со своими факелами и свечами.
В 17.45 на площади Виенибас состоится праздничный концерт группы "Двинские музыканты".
В связи с тем, что количество факелов ограничено, индивидуальных участников, желающих присоединиться к мероприятию, призывают приходить со своими факелами и свечами.
В 17.45 на площади Виенибас состоится праздничный концерт группы "Двинские музыканты".
А теперь представьте. что нечто подобное происходит в России и там, факельным шествие отмечают день Добрыни Никитича или Ильи Муромца, - представили? )
Не забудьте нарукавные повязки выдать участникам.
Подумал, что ведь первое впечатление - правильное!!!!!
...колхозники устроили факельное шествие к братским могилам и учитель толкает речь "мой боевой друг,эдесь ты лежишь.Скажи где осталось твое незавершенное дело...