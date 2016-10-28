Даугавпилчане высказали свое мнение по поводу обязательной установки датчиков дыма во всех жилых квартирах и домах. Как показал опрос, проведенный на портале nasha.lv, большинство горожан считают, что нововведение связано с тем, что чья-то "карманная" фирма хочет озолотиться за счет принудительной покупки жителями устройств, сигнализирующих о запахе дыма в помещении. Такого мнения придерживаются 69% опрошенных.

При этом Даугавпилчане не отказываются наотрез их устанавливать. 18% респондентов считают, что не нужно ОБЯЗЫВАТЬ всех ставить датчики дыма. Лучше, чтобы подключение было по желанию жителей.



В свою очередь 12% опрошенных горожан ответили, что датчики устанавливать однозначно нужно, т.к. это необходимо для обеспечения безопасности.



Добавим, что отношение у горожан к планируемому нововведению весьма неоднозначное и порождает массу вопросов бытового характера. Вот что сказали нам, опрошенные на улице горожане.



Игорь, 42 года: "Я курильщик. Бросать не собираюсь. Имел дело с датчиками дыма когда-то на работе. Каждый раз, когда я забывал о нем и закуривал, он начинал сигналить. Но на работе можно выйти куда-то. А из собственной квартиры я теперь тоже должен буду бегать куда-то покурить как подросток, потому что кому-то приспичило в обязательном порядке мне втюхать этот датчик?"



Валентина, 59 лет: "Я не понимаю, действительно ли от него будет толк? У меня большая семья. Мы каждый день что-то готовим на кухне. Живем в хрущевке. Сами знаете, какого размера эти кухни. Дым и чад идет и в комнату. Вытяжку же тоже теперь запрещено использовать. И что, этот датчик будет мне выть каждый день как только я котлеты начну жарить? Или по нескольку раз в день лазить его включать и выключать? Есть ли вообще смысл тогда его ставить, если от него больше проблем, чем пользы?"



Александр, 38 лет: "Я в принципе с одной стороны не против, но не понимаю пока до конца, как это будет. Сигнал датчика будет только на саму квартиру, или он должен быть подключен к какому-то пульту пожарных? Но тогда это вообще кошмар будет. Пожарные целыми днями по городу будут по ложным вызовам кататься: курильщиков же вокруг - море... "



Станислава, 71 год: "Это все они там в Риге у себя придумали. Опять хотят нам продать то, что нам сто лет не надо. Если б было нужно это людям, сами все бы давно у себя в домах поставили. А раз не ставят, значит нет такой надобности. А депутаты эти вечно навязывают и решают за нас, что нам надо, а что не надо. Пенсии нам нормальные нужны и медицина, а датчики пускай у себя в особняках ставят."



Опрос читателей портала проводился с 21 по 28 октября. Участие в нем приняли 179 респондентов.