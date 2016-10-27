В связи с наступающим зимним периодом, с 26.10.16 года время работы ночного приюта - круглосуточно.

Социальная служба просит жителей города быть отзывчивыми и неравнодушными к людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В случаях необходимости просьба звонить по телефонам: 113, 654-21500 – полиция самоуправления.

Также о месте нахождения лиц без определённого места жительства можно сообщать работникам Даугавпилсского Ночного приюта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам: 654-42691, 654-42694, 654-42698, 654-41698. В вечернее и ночное время - по телефону 654-42694.