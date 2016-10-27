Что-то произошло на рубеже 2009-2010 годов в Даугавпилсе. Если до этого город, в целом, повторял общелатвийскую статистику по отрицательному изменению количества населения в стране, то после этого — жители как будто начали играть в игру «кто быстрей уедет».
До 2009-2010 годов Даугавпилс являл собой островок благополучия на фоне в целом депрессивного региона — рабочие места, инфраструктура, а самое главное, вера в перспективу удерживали большее количество жителей в городе. По темпам сокращения населения город резко выделялся от показателей Латгалии в целом.
Негативные изменения начали происходить в 2009 — 2010 годах (статистическая кривая неумолимо показывает этот переломный момент). Темпы оттока населения резко увеличились. Только за 2015 год количество жителей города, по данным ЦСУ сократилось на 1149 человек. Для сравнения — Рига, с ее населением практически в десять раз большим, потеряла за год 2,25 человек.
В СМИ были озвучены следующие причины, почему люди уезжают за границу: отсутствие рабочих мест с адекватной зарплатой, неразвитая инфраструктура, недоступность образования и медицинского обслуживания, а также высокий уровень коррупции.
Такой вот антирекорд
Это по официальным данным в городе живут 95 тысяч человек. Официальные цифры нужны для получения самоуправлением денег из государственного бюджета и средств из европйских фондов. Поэтому истинная картина является в наше время главной военной тайной. По косвенным признакам (ссылки на данные госполиции, забор воды на водоканале, количество людей на улицах и пр.) можно сделать вывод о том, что реальное количество жителей в Даугавпилсе — не более 65 тысяч человек. По количеству жителей Даугавпилс «достиг» показателей 1904 года. Население города было большим даже после Первой и Второй мировых войн с репрессиями и голодом.
Причем, большая часть оттока пришлась именно на последние семь лет.
Политику не предлагать
После 2009 года в словах жителей и в СМИ, по отношению к городу и его развитию, все чаще начинают фигурировать эпитеты «застой» и «депрессия». Наблюдается все большая апатия по отношению к политической жизни в городе и стране. В чем причина?
Есть достаточно оснований утверждать, что первопричиной всех бед стал сентябрьский «дворцовый переворот» 2009 года и его последствия. А именно — убийство вице-мэра города Г.Немцова в 2010 году и другие сопутствующие скандалы.
Войны олигархов за власть и денежные потоки (трамвайные заказы, средства еврофондов и теплоцентрали) окончательно подкосили веру жителей к городским властям. Зачем участвовать в выборах, если «их там могут убить»? Кого выбирать, если местные политики, по большому счету, делятся на две категории: просиживающие часы в думе для получения зарплаты либо наполняющие свой карман за бюджетные деньги. В конце каждого периода звучат лозунги: «Мы выбрали не тех» и на новых выборах тех же людей в тех же списках продают как новую «команду профессионалов».
Статистика активности жителей Даугавпилса на выборах: в 2009 году на муниципальные выборы пришли 34 300 человек, в следующем году на выборы в Сейм — 34 000 избирателей, через год — уже на 3000 меньше — 31 000. В 2013 году на муниципальные выборы к урнам пришли всего 23 000 избирателей, а на выборах в Сейм в 2014 году голосовали 27 тысяч. Таковы данные Центральной избирательной комиссии.
Налицо — низкая активность жителей города, особенно, на муниципальных выборах. Что-то или кто-то основательно поработали, намеренно или нечаянно, чтобы с 2010 года целенаправленно уничтожить интерес горожан к политической жизни. Правда, и патриотизм уничтожился тоже.
«Выхода нет»
Добавим сюда неблагоприятную экономическую ситуацию. После 2010 года в городе, если и открывался какой-то бизнес, то, скорее, «вопреки», чем «благодаря» местным условиям. Ресторан McDonalds – открытый и закрытый — единственный в Латвии случай — служит хорошей иллюстрацией возможностей даже крупного бизнеса в Даугавпилсе. Что уж говорить о мелком предпринимательстве… В городе часто слышно: «Выхода нет, болото здесь, вот и собираюсь уезжать».
Имидж города, подорванный в то время, не исправляется и поныне. Проблемы медицинского обслуживания, периодические скандалы, возникающие вокруг организации питания в школах (даже со случаями массовых отравлений), работа коммунальных служб, вызывающая протестные чувства у жителей — вот и все составляющие, необходимые для того, чтобы здравомыслящий человек начинал искать для своей семьи более комфортное место для жизни. А в Даугавпилс можно и в гости заехать, навестить могилы предков.
Если все пойдет такими же темпами, то, согласно прогнозам, Даугавпилс исчезнет с карты Латвии уже к 2051 году. Будет крайне обидно, если 800-летняя история города на этом завершится.
Негативные изменения начали происходить в 2009 — 2010 годах (статистическая кривая неумолимо показывает этот переломный момент). Темпы оттока населения резко увеличились. Только за 2015 год количество жителей города, по данным ЦСУ сократилось на 1149 человек. Для сравнения — Рига, с ее населением практически в десять раз большим, потеряла за год 2,25 человек.
В СМИ были озвучены следующие причины, почему люди уезжают за границу: отсутствие рабочих мест с адекватной зарплатой, неразвитая инфраструктура, недоступность образования и медицинского обслуживания, а также высокий уровень коррупции.
Такой вот антирекорд
Это по официальным данным в городе живут 95 тысяч человек. Официальные цифры нужны для получения самоуправлением денег из государственного бюджета и средств из европйских фондов. Поэтому истинная картина является в наше время главной военной тайной. По косвенным признакам (ссылки на данные госполиции, забор воды на водоканале, количество людей на улицах и пр.) можно сделать вывод о том, что реальное количество жителей в Даугавпилсе — не более 65 тысяч человек. По количеству жителей Даугавпилс «достиг» показателей 1904 года. Население города было большим даже после Первой и Второй мировых войн с репрессиями и голодом.
Причем, большая часть оттока пришлась именно на последние семь лет.
Политику не предлагать
После 2009 года в словах жителей и в СМИ, по отношению к городу и его развитию, все чаще начинают фигурировать эпитеты «застой» и «депрессия». Наблюдается все большая апатия по отношению к политической жизни в городе и стране. В чем причина?
Есть достаточно оснований утверждать, что первопричиной всех бед стал сентябрьский «дворцовый переворот» 2009 года и его последствия. А именно — убийство вице-мэра города Г.Немцова в 2010 году и другие сопутствующие скандалы.
Войны олигархов за власть и денежные потоки (трамвайные заказы, средства еврофондов и теплоцентрали) окончательно подкосили веру жителей к городским властям. Зачем участвовать в выборах, если «их там могут убить»? Кого выбирать, если местные политики, по большому счету, делятся на две категории: просиживающие часы в думе для получения зарплаты либо наполняющие свой карман за бюджетные деньги. В конце каждого периода звучат лозунги: «Мы выбрали не тех» и на новых выборах тех же людей в тех же списках продают как новую «команду профессионалов».
Статистика активности жителей Даугавпилса на выборах: в 2009 году на муниципальные выборы пришли 34 300 человек, в следующем году на выборы в Сейм — 34 000 избирателей, через год — уже на 3000 меньше — 31 000. В 2013 году на муниципальные выборы к урнам пришли всего 23 000 избирателей, а на выборах в Сейм в 2014 году голосовали 27 тысяч. Таковы данные Центральной избирательной комиссии.
Налицо — низкая активность жителей города, особенно, на муниципальных выборах. Что-то или кто-то основательно поработали, намеренно или нечаянно, чтобы с 2010 года целенаправленно уничтожить интерес горожан к политической жизни. Правда, и патриотизм уничтожился тоже.
«Выхода нет»
Добавим сюда неблагоприятную экономическую ситуацию. После 2010 года в городе, если и открывался какой-то бизнес, то, скорее, «вопреки», чем «благодаря» местным условиям. Ресторан McDonalds – открытый и закрытый — единственный в Латвии случай — служит хорошей иллюстрацией возможностей даже крупного бизнеса в Даугавпилсе. Что уж говорить о мелком предпринимательстве… В городе часто слышно: «Выхода нет, болото здесь, вот и собираюсь уезжать».
Имидж города, подорванный в то время, не исправляется и поныне. Проблемы медицинского обслуживания, периодические скандалы, возникающие вокруг организации питания в школах (даже со случаями массовых отравлений), работа коммунальных служб, вызывающая протестные чувства у жителей — вот и все составляющие, необходимые для того, чтобы здравомыслящий человек начинал искать для своей семьи более комфортное место для жизни. А в Даугавпилс можно и в гости заехать, навестить могилы предков.
Если все пойдет такими же темпами, то, согласно прогнозам, Даугавпилс исчезнет с карты Латвии уже к 2051 году. Будет крайне обидно, если 800-летняя история города на этом завершится.
История успеха во всей красе.
Только не говорите, что это люди виноваты, что уехали за лучшей жизнью. Довели город, довели страну. Поверьте, никто не хочет уезжать. Всех вынуждает ситуация.
Уезжают неудачники.