Даугавпилсская "Социальная служба" приглашает на работу на вакантную должность сотрудника отдела социальной помощи. В обязанности нового сотрудника будет входить прием жителей, претендующих на статус нуждающихся или малоимущих, на соцпомощь и поддержку, а также проверка поданных документов и подлинность предоставляемых сведений и другие обязанности.

Подробное описание должности доступно на сайте "Социальной службы" - www.soclp.lv.



Требования к претендентам на должность: высшее профессиональное образование в социальной работе, высшая категория знания госязыка, знание русского языка, знание законодательства, связанного с социальной сферой, навыки работы на компьютере.



CV и мотивационные письма можно присылать до 4 ноября (до 12.00) по почте или приносить лично в закрытом конверте в "Социальную службу" по адресу ул. Виенибас 8.

Телефон для справок: 65440912 или 65423700.