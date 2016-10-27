Компания "Global Forecast System" опубликовала прогноз погоды на ближайшие недели. По мнению синоптиков, в первые дни ноября возможен снег и мокрый снег. Днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Ночью ожидается небольшой мороз (до -2 градусов).

В связи с этим хочется напомнить автоводителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Замену летних покрышек на зимние тоже рекомендуется произвести не дожидаясь 1 декабря, когда автоводители сделать это должны будут уже в обязательном порядке.