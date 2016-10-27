Поддержав в сложной ситуации АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (ДЛРЗ), государство спасет отрасль транспортного машиностроения в Латвии, говорится в сообщении компании бирже «Nasdaq Riga».

«Еще раз подчеркиваем, что ДЛРЗ никогда не просил и не просит денежные средства у государства. ДЛРЗ просит оказать поддержку отечественным производителям. Одной из ее форм является гарантия обеспечения кредита в коммерческом банке. Поддержав ДЛРЗ в критический момент, правительство Латвии не только сохранит предприятие, но и спасет целую отрасль транспортного машиностроения», - говорится в заявлении компании.



Представители предприятия сообщают, что после длительных переговоров со «Swedbank» о продлении срока займа банк рекомендовал погасить значительную часть кредита. «Это условие в текущей финансовой ситуации для ДЛРЗ неприемлемо и невыполнимо», - говорится в заявлении, поэтому предприятие обратилось к правительству с просьбой предоставить государственные гарантии для обеспечения банковского кредита.



Поддержав в сложной ситуации АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (ДЛРЗ), государство спасет отрасль транспортного машиностроения в Латвии, говорится в сообщении компании бирже «Nasdaq Riga».



«Еще раз подчеркиваем, что ДЛРЗ никогда не просил и не просит денежные средства у государства. ДЛРЗ просит оказать поддержку отечественным производителям. Одной из ее форм является гарантия обеспечения кредита в коммерческом банке. Поддержав ДЛРЗ в критический момент, правительство Латвии не только сохранит предприятие, но и спасет целую отрасль транспортного машиностроения», - говорится в заявлении компании.



Представители предприятия сообщают, что после длительных переговоров со «Swedbank» о продлении срока займа банк рекомендовал погасить значительную часть кредита. «Это условие в текущей финансовой ситуации для ДЛРЗ неприемлемо и невыполнимо», - говорится в заявлении, поэтому предприятие обратилось к правительству с просьбой предоставить государственные гарантии для обеспечения банковского кредита.



ДЛРЗ поясняет, что сложная политическая ситуация между Россией и ЕС привела к тому, что объем заказов для российского рынка резко уменьшился, а последняя крупномасштабная модернизация производства на ДЛРЗ для переориентации на европейский рынок по времени совпала с обострением отношений между Россией и ЕС.



В первом полугодии этого года ДЛРЗ работал с оборотом в размере 6,17 млн евро и убытками в размере 1,46 млн евро.



В первом полугодии ДЛРЗ экспортировал свою продукцию в восемь стран, общий объем экспорта составил 4,5 млн евро. Основными экспортными рынками предприятия являются Эстония, Польша, Литва, Россия, Белоруссия и Узбекистан.



Во втором квартале этого года завод передал заказчику - АО «Пасажиеру вилциенс» - первые три модернизированных поезда DR1. Заказчик применил штраф в размере 10% за несоблюдение сроков выполнения заказа, в результате чего у ДЛРЗ возникли убытки.



Консолидированный нетто-оборот концерна в прошлом году составил 19,2 млн евро, что на 4% меньше по сравнению с 2014 годом.



В 2015 году убытки предприятия составили 2,5 млн евро по сравнению с 1,1 млн евро в 2014 году.



Крупнейшим акционером ДЛРЗ является эстонское АО «Skinest Rail» - 47,97% акций. 25,27% акций принадлежат эстонскому АО «Spacecom», 15,37% - эстонскому ООО «Lokomotiiv Investeeringuud», остальным акционерам - 11,39%.