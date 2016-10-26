Даугавпилсская дума приглашает каждого горожанина, кто хочет видеть свой город чистым и ухоженным, на традиционную Осеннюю толоку, которая нынче будет проходить со 2 по 5 ноября. На уборку прилегающих территорий особо приглашаются школы и другие учебные заведения, а также работники муниципальных учреждений.

Организаторы толоки также позаботились о призах для наиболее активных воспитанников учебных заведений: они будут участвовать в лотерее, главный приз которой – три подарочных карты от специализированных магазинов игр и игрушек в т/ц "Solo".Для участия в лотерее с 31 октября по 4 ноября необходимо подать заявку в Управление коммунального хозяйства Даугавпилса, в 113-й кабинет. Там же можно бесплатно получить мешки для вывоза собранного мусора, а после толоки – до 11 ноября – представить творческий отчет о проделанной работе с фотографиями.Авторам наиболее оригинальных отчетов о толоке предприятие "Clean R" в сотрудничестве с обществом "Zaļā josta" вручит поощрительные призы – вкусные и полезные вещи, а также возможность прослушать интерактивные лекции.Вывоз выданных мешков с мусором по заявленным адресам в городских микрорайонах 5 ноября обеспечит "Clean R".