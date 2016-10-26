Орденский капитул принял решение наградить руководителя Даугавпилсского Общества инвалидов Ванду Михайлову высокой наградой. За свой многолетний самоотверженный труд она получит Крест признания первой степени.

Церемония награждения состоится 18 ноября в Рижском замке.



Среди заслуг В. Михайловой: реализация множества проектов, дающих возможность инвалидам активно участвовать в общественной жизни города, организация программ обучения для людей с ограниченными способностями, в том числе ориентированные и на детей с инвалидностью. Благодаря главе Общества, налажено сотрудничество с Госагентством занятости, инвалиды смогли освоить различные специальности, члены Общества регулярно выезжали на различные экскурсии, участвовали в различных мероприятиях и получали продукты от спонсоров.