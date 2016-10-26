В последнее воскресенье месяца, 30 октября, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) пройдет День семьи. На этот раз у семейных команд будет отличная возможность сыграть в игру «Наука древности».

В залах музея хранится много таинственных экспонатов, прибывших к нам из далекого прошлого. Их изучение – крайне увлекательный и интересный процесс. Приглашаем семьи отправиться в веселое приключение: игру по ориентированию, во время которой можно будет узнать много занимательных фактов о разных сферах науки, связанных с историей города и региона. Участники игры получат ценные призы – семейные пригласительные на выставку восковых фигур из Санкт-Петербурга, которая откроется в музее 25 ноября.

Начало игры – в 13.00. Большая просьба не опаздывать!