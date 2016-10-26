На просьбу Даугавпилсского локомотиворемонтного завода о предоставлении госгарантий по банковскому кредиту поступил отказ. Поручителем государство выступает только по займам для государственных и муниципальных предприятий, заявила в интервью Latvijas Radio директор финансового департамента Госкассы Антра Берзиня. Свои финансовые проблемы заводу придется решать как-то иначе.

На Рижской бирже получено заявление предприятия о том, что ему не удалось договориться со Swedbank о пересмотре условий возврата кредитов по договорам, срок которых истекает в этом году, признала член правления Nasdaq Riga Лиене Дубава. Поэтому ситуация на заводе более чем серьезна.



Дубава также отметила, что Даугавпилсский локомотиворемонтный ранее уже попытался серьезно оптимизировать свою деятельность, в том числе уволил почти 500 рабочих. Оставшимся 550 теперь грозит увольнение. Главными причинами возникновения проблем у завода стало резкое падение объема заказов из России, вызванное международными санкциями.



Предприятие попросило правительство дать госгарантии по его займам, так как к трудностям привели не опрометчивые действия руководства завода, а санкции.



Однако Госкасса отказалась от лица государства стать поручителем по кредитам завода. Дело в том, что в соответствии с законом о бюджете и финансах госгарантии по займам предоставляются только тем предприятиям, в которых государству либо самоуправлению принадлежит доля капитала свыше 50%, сказала Антра Берзиня.



Да, несколько лет назад государство выступило гарантом по крупному кредиту для спасения металлургического комбината Liepājas metalurgs — но в те годы закон еще разрешал и частным предприятиям претендовать на получение такой поддержки. Теперь эта норма из закона убрана.



Берзиня, впрочем, допускает, что Министерство экономики могло бы изыскать другие способы помочь Даугавпилсскому ломокотиворемонтному заводу выйти из трудностей. Это не обязательно должны быть госгарантии.

