Жителям Даугавпилса расскажут о поддержке мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах. Семинары пройдут в Даугавпилсе, Ливанах и Балви. Организуют их Министерство экономики и институция финансового развития Алтум в рамках информационной кампании „Dzīvo siltāk”.

На семинары приглашаются предприятия по управлению домами, представители обществ собственников квартир и строительных предприятий, а также старших домов.



Семинар "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" состоится 2 ноября в 10.00 в Балви и в 16.00 в Ливанах. В свою очередь Даугавпилчан проинформируют о преимуществах повышения энергоэффективности 3 ноября в 10.00 в Центре латышской культуры.