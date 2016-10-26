Орденский капитул принял решение присвоить за заслуги перед страной Орден трех звезд 4-ой степени исполнительному директору Даугавпилсской краевой думы Ванде Кезика.

Орден присуждается за многолетнюю работу, заботу о равномерном развитии территории самоуправления, а также за профессиональное руководство на занимаемой должности.



Ванда Кезика работает в краевом самоуправлении с 1990 года. В 1998 г. была избрана депутатом 7-го Сейма. После окончания полномочий вернулась в Даугавпилсский районный совет и работала заместителем исполнительного директора. В 2006 году стала исполнительным директором.

Ванда Кезика - патриот Даугавпилсского края которая усердно и от всей души исполняет свои обязанности. В этом году, отметив значительный жизненный юбилей, г-жа Кезика продолжает активно работать на благо родного края.



Церемония вручения высокой награды состоится 18 ноября в Рижском замке. Орден В. Кезика вручит президент Латвии Раймонд Вейонис.