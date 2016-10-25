Расходы на отопление занимают существенную часть нашего бюджета зимой. Поэтому очень часто мы задумываемся как оптимизировать расходы на отопление. Как сделать так, чтобы кВт произведенной энергии не был безумно дорогим для нас.

Фирма TradeStandard - официальный дилер производителя угля Carbotek в Латгалии, предлагает продажу фасованного угля с доставкой на дом.



Портал "Наша" встретился с представителем компании TradeStandard Александром, чтобы выяснить основные преимущества покупки фасованного угля Carbotek.



- На сегодняшний день поставка угля для населения Даугавпилса осуществляется стандартным образом, когда с открытой площадки идет загрузка угля в самосвал, после чего топливо доставляется клиенту во двор, что всегда связано с определенными неудобствами, а именно — необходимость необходимость переносить уголь со двора в котельную, грязь во дворе. Во-вторых, погодные условия - сырость, дождь и слякоть, вследствие которых уголь впитывает влагу, влияют на себестоимость угля. Хранения угля на открытых площадках в совокупности со способностью угля впитывать влагу, приводит к тому, что, покупая тонну угля, клиент реально приобретает 900 кг угля и 100 кг воды и мусора, который загребает ковш при погрузке. К тому же, впитывая влагу, уголь теряет свою калорийность.

Наша фирма Trade Standard предлагает клиентам избежать все эти проблемы, приобретая фасованный уголь Carbotek. Весь уголь хранится в боксах и упакован в мешки по 25 кг и в биг-бэги по тонне. Несмотря на все плюсы фасованного угля Carbotek, цена продукта на базе фирмы Trade Standard не превышает средней стоимости угля в Даугавпилсе.



Уголь Carbotek имеет высокие качественные показатели, обладает высокой теплоотдачей и низкой зольностью. Наша фирма TradeStandard предлагает к продаже уголь трех фракций - 10-25 мм - для автоматических угольных котлов, а также 50-70 и 50-200 мм для классических котлов. В зависимости от помещения для хранения угля, можно покупать уголь Carbotek как в большом количестве в мешках по 1 тонне, так и по одному 25-килограммовому мешку.



Основные преимущества угля Carbotek заключаются в том, что клиент покупает заранее качественный чистый Кузбасский уголь, калорийностью в 6 тыс Ккал, просеянный, без примесей и сора, соответствующий фракции, и что очень важно - сухой, без содержания влаги. Ввиду этого клиент получает качественный высококалорийный продукт.



Также данный уголь могут использовать собственники домов, которые отапливаются дровами. Наш уголь сохранит чистоту Вашей котельной и снизит Ваши затраты на отопление дома!



Также на базе TradeStandard можно приобрести древесные и торфяные брикеты и гранулы.



База фирмы TradeStandard находится по адресу ул. Вишкю, 21f.



Телефон для дополнительной информации: 29444537



Время работы базы:



- по рабочим дня с 9:00 до 18:00

- в субботу с 10:00 до 14:00



Для удобства клиентов предлагается доставка.



Фирма TradeStandard - лучшее решение для тепла в вашем доме.