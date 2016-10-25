Гала-концертом завершилось в минувшую пятницу сказочное, феерическое действо под названием Международный детско-юношеский фестиваль циркового искусства «PARAD ALLE». Впервые праздник проходил в 2006 году по инициативе в прошлом известных артистов цирка, руководителей цирковой студии «Jaunība» Марии и Евгения Чирковых.

В этом году на 10-й по счёту фестиваль, который проходил в Даугавпилсском Дворце культуры с 19 по 21 октября, приехали 70 участников 14 коллективов из шести стран: Латвии, Литвы, России, Беларуси, Италии и Швеции. Несмотря на юный возраст все они участвовали в различных Международных конкурсах, что говорит о профессиональном уровне Даугавпилсского фестиваля. Директор Рижского цирка Лолита Липинска много лет входила в состав международного жюри, призналась, что ей выпала высокая честь возглавить команду судей юбилейного фестиваля.



Впервые в состав жюри вошли артист цирка, продюсер киевского театра пластической комедии «Мимиричи» Игорь Иващенко (Украина) и народный артист России, академик Академии циркового искусства, в прошлом даугавпилчанин Виталий Воробьёв. Считает, что с выбором профессии он обязан именно Даугавпилсу.

На фестивале были представлены практически все виды циркового искусства. Результаты оценивались по трём возрастным группам участников конкурса (до 10 лет, с 11 до 14 и с 15 до 20 лет), и в каждой жюри определяло три места. Конкурсную программу фестиваля, которая проходила 20 октября, открыл «Майкл Джексон». Так назвал свой номер большой поклонник певца, младший представитель знаменитой цирковой династии Простетсовых Давид из Вероны (Италия). Самой юной участницей конкурса стала шестилетняя Ульяна из Южноуральска (Россия). В цирковой студии «Феерия» она занимается третий год, сейчас осваивает эквилибристику, но предпочтение всё же отдаёт воздушной гимнастике.

Ульяна Шумакова и Дмитрий Рыбак признаны победителями в младшей возрастной группе (малыши продемонстрировали умопомрачительные трюки и высокий артистизм), а в средней первое место заняла Агнессе Мамонтова (воздушная гимнастика на ремнях, цирковая студия «Ровесник на Неве», Санкт-Петербург, Россия). В старшей возрастной группе конкурсантов победу жюри присудило акробатическому номеру «Ребята с нашего двора» (народный цирк «Гротеск», Гатчина, Россия). В тройку призёров в своих возрастных группах вошли также воспитанники даугавпилсской цирковой студии «Vivat» и Луиза Прокофьева из цирковой студии «Jaunība» Марии и Евгения Чирковых. Жюри, как и публику покорило выступление Дарьи Башковой (эквилибр на катушках, цирковая студия «Фантазёры», Орша, Беларусь). По словам самой Даши, номер у неё сложный, не каждому удаётся комбинировать катушки с хула-хупами.



К огромной радости для себя и всего коллектива Даша узнала, что стала обладателем гран-при фестиваля. Кроме наград победителям и призёрам организаторы учредили специальные призы, так что без подарков не остался ни одни участник праздника цирка. Десять свечей на большом праздничном торте зажгли в знак долголетия Международного детско-юношеского фестиваля циркового искусства «PARAD ALLE» в Даугавпилсе.