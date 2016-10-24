Общество "Свобода животных" обвиняет компанию по производству яиц Balticovo в жестоком обращении к курицам. Активистам удалось проникнуть на места производства яиц в Мадоне и Даугавпилсе и заснять шокирующие кадры с криво обрезанными клювами кур, сломанными лапами и лежащими прямо в клетках останками умерших птиц, сообщает передача Nekā personīga на телеканале ТV3.

На производстве в Даугавпилсе содержится 82 000 кур, в Мадоне - 140 тысяч. Согласно правилам Кабинета министров, для каждой курицы нужно отвести не менее 750 квадратных сантиметров жилого пространства. Умерших птиц из клеток необходимо убирать в течение суток. Однако, как отмечают активисты "Свободы животных", на деле все обстоит иначе. По их словам, во многих местах птицы лежат мертвые на протяжении долгого времени и их тела начинают гнить.



Находящиеся в клетках птицы также поранены, и не могут устоять на лапах. Также курицы находятся в тесноте, в связи с чем сильно ограничено их передвижение.



Также, по словам защитников животных, множество птиц были ощипаны. Возможно, от безделья и тесноты куры начинают выщипывать друг у друга перья.



Однако компания Balticovo отрицает упреки в свой адрес и называет сцены из опубликованного защитниками животных видео исключительным случаем.