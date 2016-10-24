Жители Даугавпилсского края задолжали за теплоэнергию почти 400 тыс. евро. За последний год долг увеличился на 84 тыс. Причины, по которым жители не платят за услуги, разные. Это не только низкая платежеспособность населения волостей. Достаточно большое количество квартир брошены: хозяева не платят, т.к. находятся за границей. Есть и те, кто сознательно не платит за отопление, зная, что задолженность растет, но не считая их оплату делом первой важности.

Как рассказал заместитель исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александр Айзбалтс, тарифы на теплоэнергию в крае средние. Топятся волости в основном щепой. Таких 70%, еще 0,1-0,2% топятся каменным углем, а остальные дровами. Те, кто топился природным газом, перешли на щепу. В среднем цена за один мегаватт составляет 54-55 евро (без PVN). В утепленных домах цена на отопление может составлять 60 центов за квадратный метр, а в не утепленном примерно 1,10 евро.



Общий долг за тепло в Даугавпилсском крае составляет на данный момент почти полмиллиона.



В Даугавпилсе, согласно данным предприятия "Daugavpils siltumtīkli", долг горожан за теплоэнергию на 1 октября составляет 3 346 892 евро.