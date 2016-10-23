Вчера в пожарах пострадало два человека, сообщают в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В 21.46 поступил вызов в Даугавпилс, где на ул. Театра горели бытовые отходы в одноэтажном доме. В пожаре пострадал мужчина 53 лет.

В 22.37 был получен вызов в Юрмалу, где на ул. Тиргоню горело заброшенное здание. Сотрудники ГПСС спасли 54-летнего мужчину, который пострадал в пожаре.



Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 16 пожаров, из них два - в Риге.