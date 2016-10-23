25 октября в 15.00 на 3-м этаже Латгальской Центральной библиотеке состоится презентация второго тома книги Иосифа Рочко «Евреи в Латгалии. Исторические очерки». Книга вышла при поддержке Даугавпилсской городской Думы и посвящена 740-летию Даугавпилса.
Иосиф Рочко – историк,краевед, педагог и директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии». Новейшая книга автора является значимым пополнением в серии изданий Даугавпилсской еврейской общины о евреях в Даугавпилсе и Латгалии. В 2010 году в свет вышла первая книга Иосифа Рочко «Евреи в Латгалии», рассказывающая о предвоенной жизни евреев, о Холокосте, трагических событиях в Ливанах и других населенных пунктах Латгалии и о послевоенной жизни.
Второй том книги «Евреи в Латвии. Исторические очерки» является продолжением предыдущего издания и открывается очерком о предвоенной жизни евреев – коробейников (разносчиков). Четыре работы посвящены Катастрофе еврейского народа – Холокосту. Автору удалось собрать новые свидетельства очевидцев трагедии, воспоминания бывших узников даугавпилсского гетто. Также книга знакомит читателей с судьбами евреев – беженцев и послевоенной жизньюпреподавателей Даугавпилсского Университета и Даугавпилсского филиала Рижского Технического Университета.
Второй том книги «Евреи в Латвии. Исторические очерки» является продолжением предыдущего издания и открывается очерком о предвоенной жизни евреев – коробейников (разносчиков). Четыре работы посвящены Катастрофе еврейского народа – Холокосту. Автору удалось собрать новые свидетельства очевидцев трагедии, воспоминания бывших узников даугавпилсского гетто. Также книга знакомит читателей с судьбами евреев – беженцев и послевоенной жизньюпреподавателей Даугавпилсского Университета и Даугавпилсского филиала Рижского Технического Университета.
после 2 мировой войны в Даугавпилсе осталось всего лишь более 9 тыс евреев (после всех жестокостей немцев и их прислужников).
И вот по переписи на сегодня немногим более 100 евреев!
(цифры по памяти).
Я, как и многие будущие читатели вашей книги, надеемся, что вы смогли раскрыть тему катастрофического уменьшения количества ваших соотечественников в Даугавпилсе.
Ведь не было войны, в стране экономический рост, равноправие всех наций, ,,город Возможностей,, и т.д.
В чем реальная причина?
Спасибо.
Спасибо