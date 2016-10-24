Предприятие "Naujenes pakalpojumu serviss" обслуживающее Даугавпилсский край, приобретет отопительный котел для пос. Рандене у фирмы SIA "SB". Всего свои предложения на конкурс подали два претендента. Как свидетельствует информация с домашней страницы Бюро по надзору за закупками, котел обойдется в 57 747 евро.

Член правления SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Айвар Элксниньш пояснил:"Если у старого котла коэффициент полезного действия был ниже 75%, то у нового он будет 90%". Экономию обеспечит и то, что котел будет работать в автоматическом режиме.