Завершился визит в Даугавпилс министра внутренних дел Рихарда Козловского. Началась его поездка в Латгалию в Ливанах, где глава министерства встретился с руководителями самоуправлений Латгалии. На встрече речь шла о вопросах безопасности приграничных территорий, развитии инфраструктуры на границе государства, о сотрудничестве полиции и самоуправлений.

В Даугавпилсе Р. Козловский посетил гордуму и Даугавпилсский университет. Ректор ВУЗа Арвид Баршевский ознакомил гостя с лабораториями в новом корпусе и их возмоностями. В ходе встречи обсуждалось использование ресурсов Даугавпилсского Университета для проведения экспертиз. Рихард Козловский отметил, что Рижский центр экспертиз перегружен и возможность проведения криминалистических исследований на современном оборудовании крупнейшего в Латгалии вуза ускорило бы работу полиции. Министр высоко оценил профессионализм выпускников ДУ, работающих в структурах МВД, а также заверил, что взаимовыгодное сотрудничество министерства и вуза должно продолжаться.