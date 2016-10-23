Один из лучших латвийских авто спортсменов Константин Цалко примет участие в гонке в Ле-Мане. Первый этап гонок состоится с 28 по 30 октября в китайском городе Чжухай, но Цалко будет соревноваться в рядах команды "ARC Bratislava" базирующейся в Словакии, где вместе с ним поедет австралиец Нил Мастон.

В этом сезоне в Ле-Манских соревнованиях планируются 4 этапа. Следующий пройдет 4 декабря в Японии, а остальные 2 - в январе в Тайвани и Сепанге.